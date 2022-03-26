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İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

AA - Güç Gönel - Güncel
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İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı, bulunan mayın benzeri cismin ardından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Boğazı, bulunan mayın benzeri cismin ardından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edildiğini, SAS Timleri tarafından emniyete alınan cismi etkisiz hale getirmek amaçlı müdahaleye başlandığı bilgisini vermişti.

AA / Güç Gönel - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, Mayın, Güncel, Haberler

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