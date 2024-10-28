Muhtar, Alzheimer Hastası Kimsesizin Vasilik İsteği Üzerine Gözaltına Alındı

Doğan Can CESUR / -BEYOĞLU Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Muhtarı Aysel Kılıçkaya, Alzheimer hastası ve kimsesiz olan 78 yaşındaki adamın vasiliğini istediği, maaşını ve maaş kartını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen muhtar, adli kontrolle şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 24 Ekim Perşembe günü saat 11.45 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Muhtarı Aysel Kılıçkaya (44) iddiaya göre Alzheimer hastası ve kimsesiz Doğan Doğan Z.'nin (78) evine sık sık giderek vasiliğini almak için baskı yapmaya başladı. Olay günü Doğan Doğan Z.'nin yanına ihtiyaçlarını karşılaşmak için gelen 30 yıllık arkadaşı Fazilet Ç. (68), muhtar Aysel Kılıçkaya ile karşılaştı. Doğan Doğan Z.'nin vasiliğini istediğini duyan Fazilet Ç. ile muhtar Kılıçkaya arasında tartışma yaşandı.

MAAŞINI VE KARTINI GASBETTİ İDDİASI

Bu sırada Fazilet Ç.'yi iten muhtar Aysel Kılıçkaya, Doğan Doğan Z.'nin çantasından maaşını ve maaş kartını alarak evden çıktı. Olayın ardından Doğan Doğan Z. ve Fazilet Ç.'nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine polis çalışma başlattı. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğinin çalışması sonucu muhtar Aysel Kılıçkaya gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Kılıçkaya, suçlamaları kabul etmedi. İşlemleri tamamlanana Kılıçkaya, 'gasp (yağma)' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Aysel Kılıçkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhtarın 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca muhtarın cep telefonuna savcılık talimatıyla el koyulduğu ortaya çıktı.