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İstanbul Beykoz'da Kristal-İş binasında silahla ateş açan zanlı gözaltına alındı

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İstanbul Beykoz'da Kristal-İş Sendikası binasında ruhsatsız tabancayla ateş açan zanlı gözaltına alındı. Olayda tabanca ve 11 fişek ele geçirildi; zanlının Mersin'de işçi olarak çalışıp temmuzda emekliye ayrıldığı, sendikada görevi bulunmadığı belirtildi.

İstanbul Beykoz'da üyesi olduğu sendikanın binasında ruhsatsız tabancayla ateş açan zanlı gözaltına alındı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Paşabahçe Mahallesi'ndeki Kristal-İş Sendikasına ait binada silahla tehdit ihbarı üzerine adrese gitti.

Sendikada kendisine görev verilmediği gerekçesiyle binaya gelen M.S.A'nın (48), ruhsatsız tabancasıyla bina içinde ateş ettiği belirlendi.

Olay yerinde gözaltına alınan şüphelinin kullandığı tabanca ile 11 fişek ele geçirildi.

Kristal-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Mehmet Özmüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, M.S.A'nın Mersin'de işçi olarak çalışan üyelerinden olduğunu ve temmuzda emekliliğe ayrıldığını söyledi.

Şüphelinin sendikada bir görevi bulunmadığını belirten Özmüş, "Ne amaçla ve ne niyetle geldiğini tam olarak bilmiyoruz. İçeri girdikten sonra yere ateş etti. Arkadaşlarımız müdahale ederek kendisini etkisiz hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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