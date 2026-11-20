İstanbul Beşiktaş'ta lodos dev dalgalar oluşturdu, Şehir Hatları seferleri iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da lodosun etkili olması Beşiktaş İskelesi'nde denizde dev dalgaların oluşmasına yol açtı. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti; iskeleye gelenler dalgaları fotoğrafladı.
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Beşiktaş İskelesi'nde dev dalgalar oluştu. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı Şehir Hatları seferleri iptal edildi.
İstanbul'da etkili olan lodos Beşiktaş İskelesi'nde denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. İskeleye gelenler bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.
Şehir Hatları internet sitesinde yapılan açıklamada; "Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır.
Adalar-Beşiktaş
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
06: 45 Kabataş-Adalar-Bostancı seferi
06: 35 Adalar-Kabatas seferi
Küçüksu-İstinye
Beykoz-Sarıyer
07: 05 Bostancı-Adalar-Kabataş seferi
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
Büyükada-Sedef Adası Hattı
07: 05 Sarıyer-Eminönü seferinin Emirgan uğraması
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
07: 55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş seferi
07: 45 Bostancı-Büyükada-Heybeliada seferi
08: 35 Heybeliada- Büyükada seferi
09: 00 Büyükada- Heybeliada-Burgazada-Kınalıada-Kadıköy- Kabataş seferi
09: 00 Kabataş - Kadıköy- Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada Seferi
Bostancu-Adalar-Ring Hattı
Ayrıca, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır" denildi.