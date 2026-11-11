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İstanbul Beşiktaş'ta 3 kişi minibüs şoförüne ve aracına sopalarla saldırdı

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İstanbul Beşiktaş'ta 3 kişi minibüs şoförüne ve aracına sopalarla saldırdı Haber Videosunu İzle
İstanbul Beşiktaş'ta 3 kişi minibüs şoförüne ve aracına sopalarla saldırdı
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Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında 3 kişi, minibüs şoförüne ve aracına sopalarla saldırdı. Saldırı anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, iddiaya göre olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında 3 kişi, ellerindeki sopalarla minibüs şoförüne ve aracına saldırdı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin minibüsün yanına gelerek şoföre sopalarla vurduğu görüldü.

Olay, öğle saatlerinde Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında meydana geldi. İddiaya göre 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle ellerindeki sopalarla minibüsün yanına geldi. Şüpheliler, araçtan inerek minibüs şoförüne ve araca sopalarla saldırdı. Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, 3 kişinin minibüs şoförüne ve araca sopalarla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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