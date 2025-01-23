Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
Anne kızın helalliğinde gözyaşları sel oldu: Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım

Feryatların yürek yaktığı an: Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım
Yüksel Güran'ın şüpheli hareketlerinin nedeni gerekçeli kararda

Yüksel Güran'ın şüpheli hareketlerinin nedeni gerekçeli kararda

İstanbul Barosu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Epözdemir'in, örgütün alt yapısı olan HDK mensubu olduğu ve çeşitli örgütsel faaliyetlerde yer aldığı iddia ediliyor.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda avukat Fırat Epözdemir'in, örgütün alt yapılanması olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu olduğuna ilişkin örgüt arşivinden ele geçirilen veriler bulunduğu tespit edildi.

Epözdemir'in, 2015'te "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüte ait bez parçasıyla fotoğrafı olduğu belirlenen soruşturmada, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yurt dışından geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Epözdemir'in evinde ve avukatlık ofisinde arama işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
img

150 kişi birbirine girdi! Bıçaklananlar var
img

Galatasaray'ı ilgilendiren dev maç şifresiz kanalda
img

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nazi selamına benzetilen selamı tepki çekmişti: Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek

Netanyahu Elon Musk'un 'selamına' bakın ne dedi?
Victor Osimhen, gazetecileri yumrukladı

Osimhen gazetecileri yumrukladı!
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.