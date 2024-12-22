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İstanbul Barosu Soruşturmaya Cevap Verdi

İstanbul Barosu Soruşturmaya Cevap Verdi
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İstanbul Barosu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında başlattığı soruşturmaya dair açıklama yaptı ve suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında açılan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Açıklama metninde Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarına yönelik hiçbir olumsuz ifade ve suçlama yer almamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Barosu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla resen başlattığı soruşturmaya ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı. Barodan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Baromuzun yapmış olduğu bir açıklama nedeniyle, basında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı yönünde haberler çıkmıştır. Baromuz, Anayasamız ve Avukatlık Yasası'nın 76, 95 ve 97. maddeleri gereği 'Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak' görevi gereği, söz konusu metni paylaşmıştır. Baromuzca yapılan açıklamada 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ile ilişkilendirilebilecek hiçbir beyan yer almamaktadır. Bu itibarla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atfen basına yansıyan haberlere konu isnatlar ve açıklama metnimiz arasında doğrudan veya dolaylı bir bağ kurulması kesinlikle olanaksızdır. Kaldı ki, açıklama metninde Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarına yönelik hiçbir olumsuz ifade ve suçlama yer almamaktadır. Her zaman insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunan Baromuz, tüm Anayasal kuruluşları ve hukuk kurumlarını usul kuralları başta olmak üzere, Anayasaya, yasalara ve hukukun genel ilkelerine saygı göstermeye çağırır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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