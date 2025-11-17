Haberler

İstanbul Barosu'ndan Kadınların Toplanma Hakkı İçin Açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınların barışçıl toplanma hakkının engellenmesine karşı çıkarak, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı. Açıklamada, kadınların eşitlik ve yaşam hakkı mücadelesinin ihlali olarak değerlendirilen bu uygulamanın hukuka aykırı olduğu belirtildi.

(ANKARA) - İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada, "25 Kasım bağlamında barışçıl toplanma hakkının hukuka aykırı biçimde sınırlandırılması, hukuk devleti ile bağdaşmamaktadır. Kadınların eşitlik ve yaşam hakkı mücadelesinin önüne idari engeller konulmamalı; toplumun bu alandaki ortak iradesi görünür kılınmalıdır." denildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Beyoğlu'nda yapılması planlanan etkinlikler öncesi İstanbul Barosu'ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar, dünyanın her yerinde; yaşamın her alanında karşılaştıkları ayrımcılığın, sömürünün, cinsiyet eşitsizliğinin, ev içi ve toplumsal şiddetin önlenmesi için toplumu, ilgili kurumları ve yetkilileri görevlerini yerine getirmeye ve yasaları uygulamaya çağırmaktadır.

Bu çağrının en temel parçası olan barışçıl toplanma hakkı, Anayasa'nın ve uluslararası sözleşmelerin güvencesi altındadır. Dolayısıyla 25 Kasım'da kadınların ve hak savunucularının İstanbul'un merkezinde bir araya gelme talebi, yalnızca toplumsal bir dayanışma çağrısı değil; Anayasa'nın 34. maddesinin tanıdığı hakkın doğal bir kullanım alanıdır.

İstanbul Barosu olarak 2024 yılında Beyoğlu sınırları içinde getirilen yasağa karşı açtığımız davada, İstanbul 12. İdare Mahkemesi söz konusu yasağı hukuka aykırı bularak iptal etmiştir. Mahkeme, kararında somut bir tehlike ortaya konulmadığını ve mekan seçme özgürlüğünün keyfi biçimde sınırlandığını açıkça ifade etmiştir.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin güçlenmesi; kadınların kamusal alanda görünür olabildiği, taleplerini özgürce ifade edebildiği ve anayasal haklarını kullanabildiği bir ortamla mümkündür. Bu hakka yönelik genel ve soyut nitelikteki kısıtlamalar, hem hukuk devleti ilkesine hem de toplumsal mücadeleye zarar vermektedir.

İstanbul Barosu olarak bir kez daha vurguluyoruz: 25 Kasım bağlamında barışçıl toplanma hakkının hukuka aykırı biçimde sınırlandırılması, hukuk devleti ile bağdaşmamaktadır. Kadınların eşitlik ve yaşam hakkı mücadelesinin önüne idari engeller konulmamalı; toplumun bu alandaki ortak iradesi görünür kılınmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege'de gece yarısı korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim

Galatasaray maçına özel karar! Sarı-kırmızılılar duyunca çok kızacak
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri

Ünlü isimden taraftarları heyecanlandıracak Messi sözleri
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi

Yaşlı kadının korkunç sonu! Kameralar anbean kaydetti
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
84 yaşındaki gazeteci evinde ölü bulundu

84 yaşındaki gazeteci evinde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.