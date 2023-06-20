Üye Girişi
Haberler

İstanbul Avrupa Yakası için gök gürültülü sağanak uyarısı

Güncel Haberler

İstanbul Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklamaya göre, saat 19.00'a kadar İstanbul Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel

İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title