Avcılar'da İETT otobüsüne çarpan motokurye yaralandı
İstanbul Avcılar'da bir motokurye, İETT otobüsüne arkadan çarparak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken otobüs şoförü ifade için polis merkezine götürüldü.
Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda 34 TP 7708 plakalı İETT otobüsüne, arkasında seyreden motokurye H.K'nin kullandığı 34 NZC 840 plakalı motosiklet çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motokurye, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
İETT otobüsü şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz