İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 62. Kütüphane Haftası'na özel program düzenliyor

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE), 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen "Kütüphane ve Arşiv Turu" etkinliğinde, kütüphane ve arşivden bir seçkiyi ziyaretçilerle buluşturacak.

Koleksiyonun kapsamı, arşivde yer alan eserlerin hikayeleri ve arşivleme süreçlerinin katılımcılarla paylaşılacağı tur 2 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Tur kapsamında yazma eserler, gazete kupürleri, diapozitifler, cam negatifler, haritalar, gravürler, nadir dergiler ve kitaplardan oluşan koleksiyon ziyaretçilere tanıtılacak.

Arşivin oluşturulması, saklanması, dijitalleştirme ve sınıflandırma süreçlerine dair bilginin aktarılacağı gezide katılımcılar, enstitünün araştırma altyapısını ve koleksiyon yapısını yerinde inceleme imkanı bulacak.

BiblioPera turunda İAE kütüphanesi anlatılacak

Enstitü, Kütüphane Haftası kapsamında farklı kurumlarla yürütülen programlarda da yer alıyor.

İAE Kütüphane Sorumlusu Furkan Sevim, "BiblioPera: Beyoğlu Araştırma Merkezleri Ağı" tarafından bugün 18.00'e kadar düzenlenecek turda katılımcılara enstitünün kütüphanesini ve BiblioPera ağındaki çeşitli kütüphaneleri gezdirerek koleksiyon ve hizmetler hakkında bilgi verecek.

Salt Galata'da kütüphaneler arası işbirliği ele alınacak

62. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen "Kütüphanelerde İş Birliği: BiblioPera" başlıklı söyleşi, 2 Nisan'da 18.30'da, Salt Galata'da gerçekleştirilecek.

Farklı kurumların kütüphane ve arşiv çalışanlarını bir araya getiren etkinlikte, kurumlar arası işbirliği ve kolektif çalışma pratikleri ele alınacak.

Ücretsiz ve herkesin katılımına açık etkinlikte, Furkan Sevim'in yanı sıra ANAMED, Salt, Arter ve Orient-Institut Istanbul'dan temsilciler de konuşmacı olarak yer alacak.

Hafta boyunca Pera Müzesi'nde kütüphanecilere ücretsiz ziyaret imkanı sunulurken, 30 Mart-5 Nisan'da Artshop'taki tüm yayınlarda indirim uygulanacak.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy
