İstanbul Alibeyköy'de Okul Müdürü Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

(İSTANBUL) - İstanbul Alibeyköy'de 5 ay önce uzaklaştırma cezası almış bir öğrenci tarafından silahla ağır yaralanan Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Oktugan yaşamını yitirdi.

Olay Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy semtinde sabah saatlerinde yaşandı. Okulun müdürü İbrahim Oktugan (74) odasında silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan müdür hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ancak kurtarılamadı. Polis, silahlı saldırganın aynı okulda diğer öğrencilerin eğitimini aksatacak şekilde disiplinsiz davranışları nedeniyle 5 ay önce uzaklaştırma cezası verilen, 2006 doğumlu Y.K. olduğunu belirledi. Bir süre sonra Y.K. polis tarafından gözaltına alındı. Y.K'nın Irak kökenli olduğu ve ailesi ile birlikte Türk vatandaşlığı aldığı öğrenildi.

İfade işlemleri sırasında da Y.K'nın "taksirle yaralama" 6136 sayılı Ateşli silahlar ve Bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefetten suç kaydının olduğu, ayrıca "kayıp kişi" olarak arandığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.