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İstanbul'da sağanak Ağva'yı da vurdu! Yeşilçay Deresi taştı, evler ve yollar su altında kaldı

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İstanbul'da sağanak Ağva'yı da vurdu! Yeşilçay Deresi taştı, evler ve yollar su altında kaldı
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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, Şile'nin Ağva bölgesinde Yeşilçay Deresi'nin taşmasına neden oldu. Yollar, tarım arazileri, evler ve bazı iş yerleri su altında kalırken bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bölgeye belediye, İSKİ, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Şile'nin Ağva bölgesinde Yeşilçay Deresi taştı. Taşkın sonucu yollar, tarım arazileri, evler ve bazı iş yerleri su altında kaldı.

EVLER VE İŞ YERLERİ SU ALTINDA

Yağışların ardından su seviyesi yükselen Yeşilçay Deresi yatağından taştı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda belediye, İSKİ, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, su birikintilerinin tahliyesi ve dere yatağında tıkanan noktaların açılması için iş makineleri ve pompalarla çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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