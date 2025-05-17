İstanbul'a 705 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Açıldı

İstanbul'a 705 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, 705 yatak kapasitesine sahip İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sağlık hizmetlerine değer katacağını duyurdu. Yeni hastane 102 bin 460 metrekare kapalı alan, 88 poliklinik ve geniş olanaklarla hizmet verecek.

Sağlık Bakanlığı, 705 yataklı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, kentteki sağlık hizmeti sunumuna değer katacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "102 bin 460 metrekare kapalı alanı, 88 polikliniği ve özellikli hizmetleri ile 65 bin metrekare arsa alanı üzerine inşa edilen 705 yataklı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul'daki sağlık hizmeti sunumuna değer katacak. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, hastanenin olanaklarının anlatıldığı video da yer aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
Bundesliga'da Leipzig'e şok! Mainz, Avrupa'ya gitti

Alman devine şok! Avrupa'ya gidemediler, yerine sürpriz takım
MKE Ankaragücü'nün borcu dudak uçuklattı

Borçları dudak uçuklattı! Türk futbolunun çınarına kötü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Şimşek: Mayıs'ta enflasyon beklentisi yüzde 25,1'e geriledi

Bakan Şimşek'ten enflasyonda umutlandıran çıkış
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcıların kurbanı oldu
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.