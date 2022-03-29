İstanbul "2024 Dünya Kitap Başkenti" adayı oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından seçilen "2024 Dünya Kitap Başkenti" etkinliğine aday oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Kütüphaneler Birliği Başkanı Barbara Lison ile Beyoğlu'ndaki Atatürk Kitaplığı'nda bir araya geldi.

İmamoğlu, kitap ve kütüphanelerin insanların bilgiyle buluşması noktasındaki önemine dikkati çekerek, "Bilgi çağında kütüphanelerin, elbette ki dijital anlamdaki katkıyla beraber, değerini daha da artırdığını düşünüyorum." dedi.

Ekrem İmamoğlu, 2024'te İstanbul'un kitap başkenti olarak anılmasını sağlama yolculuğunu ve niyetini Barbara Lison'a iletti.

İstanbul'u eski kitap kültürü ile dijital gelişimi birbirine bağlayan bir şehir olarak tanımlayan Lison da "Dünya'nın kitap başkenti olma niyetinizi ifade etmenizden çok mutlu oldum. Tabii ki rekabetiniz olacak. Özellikle sizin desteğinizle İstanbul bu alanda çok önemli bir rekabet ortaya koyacak." diye konuştu.

"Dünya Kitap Başkenti" kavramı, 1990'lardan itibaren, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından seçilen her şehrin dünya çapında kitap başkenti olması ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapmasını ifade ediyor.