İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı'ndan İsrail'e Tepki: Harekete Geçin Çağrısı

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İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Şamlı, İsrail'in işlediği suçların insanlığa yönelik tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, uluslararası hukukun ihlaline dur denilmesi çağrısında bulundu.

İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek, devletleri, hukuk kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını İsrail'i durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

Yazılı açıklama yapan Şamlı, İsrail'in Filistin ve Gazze'de işlediği soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından sonra bugün de İran'a saldırdığını söyledi.

Masum sivillerin katledildiğini belirten Şamlı, "İsrail, BM kararlarını sistematik biçimde yok saymakta, uluslararası ceza hukukunun hükümlerini pervasızca ihlal etmektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanının açık ve bağlayıcı kararlarını yok saymaktadır. Uluslararası hukukun temel ilkelerine, insan haklarına ve savaş hukukuna pervasızca meydan okuyan bu tutum, yalnızca bölgesel değil, küresel bir tehdit halini almıştır. İsrail artık bütün insanlar için açık bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Şamlı, İsrail'in işlediği suçların mağdurunun tüm insanlık olduğunu, çünkü İsrail'in saldırılarıyla insani, vicdani ve ahlaki tüm değerleri ortadan kaldırdığını vurguladı.

Uluslararası toplumun yıllardır sürdürdüğü pasif tutumun, İsrail'i daha da saldırgan hale getirdiğine işaret eden Şamlı, artık kınama ve uyarılarla yetinmenin, hukukun ve insan haklarının küresel düzeydeki meşruiyetini zayıflatmaktan başka bir işe yaramadığını kaydetti.

Şamlı, İsrail'in uluslararası hukuka karşı süregelen bu ihlallerine karşılık, tüm devletler ve uluslararası kuruluşların caydırıcı tedbirleri gündeme alması gerektiğini belirterek, "Uluslararası sistemin meşruiyeti, bu açık hukuk tanımazlığa verilecek net ve kararlı yanıtla yeniden tesis edilmelidir. Hukuk kurumlarını, devletleri, sivil toplum kuruluşlarını, bütün insanları tüm dünyaya tehdit olan İsrail'i durdurmak için harekete geçmeye davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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