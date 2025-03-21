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İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanı Kaboğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Görevden Alındı

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İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri, mahkeme kararıyla görevlerine son verildi. Karar, Anayasa'ya aykırılık iddialarının reddedilmesiyle alındı ve yeni yönetim kurulunun seçilmesi için en geç 1 ay süre tanındı.

(İSTANBUL) - İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı davaname ile açılan davada, İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi bugün yapılan duruşmada kararını açıkladı. Mahkeme, Anayasa'ya aykırılık iddialarını, tanık dinlenmesi ve Türkiye Barolar Birliği'nden görüş alınması taleplerini reddetti. Mahkeme, reddihakim talebini de "inandırıcı delil ve emare gösterilmediği" gerekçesiyle kabul etmedi.

Davanameyi kabul eden mahkeme, İstanbul 1 No'lu Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine Avukatlık Kanunu'nun 77'inci maddesinin 5'inci fıkrası gereğince son verdi. Mahkeme, kararın kesinleşmesine müteakip görevlerine son verilen yönetim kurulu üyeleri yerine Avukatlık Kanunu'ndaki usul ve esaslara göre en geç 1 ay içerisinde yenilerinin seçilmesine karar verdi.

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde mahkemenin kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşınabilecek.

Mahkemenin atıfta bulunduğu Avukatlık Kanunu'nun 77'inci maddesinin 5'inci fıkrası amaçları dışında faaliyet gösteren baroların yönetiminin görevlerine son verilebileceğini düzenliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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