Doğu Kudüs'te İsrailli Yerleşimcilerin Taşlı Saldırısında 2 Filistinli Yaralandı

Güncelleme:
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te sürdürdükleri saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrailli yerleşimcilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinli bir aileye taşlarla saldırdığı belirtildi.

Kudüslü er-Recebi ailesine taşlı saldırı yapıldığı belirtilen haberde, "Muhammed Nidal er-Recebi isimli çocuk, yerleşimcilerin taşlı saldırısında yüzüne isabet eden taşla yaralandı." ifadesi yer aldı.

Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Beyt İksa beldesinin de İsraillilerin saldırılarına uğradığı aktarılan haberde, beldedeki saldırıda Filistinli bir vatandaşın yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve El Halil kentlerine bağlı beldelere saldırılar düzenlediklerine işaret edilen haberde, yerleşimci saldırganları koruyan İsrail güçlerinin de bazı Filistinlileri gözaltına aldıklarına dikkat çekildi.

Filistin makamlarına göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
