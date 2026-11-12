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İsrailliler Eriha'da çiftçinin 13 koyununun zehirli maddeyle telef olmasına yol açtı

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İsrailliler, Eriha'da Filistinli çiftçinin 13 koyununu zehirleyerek telef etti. Temmuz 2025'te saldırı ve tehditler nedeniyle El-Uca'ya göç eden çiftçi, burada da koyunlarına zehirli madde püskürtüldüğünü ve veterinerin zehirlenmeyi teyit ettiğini söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçinin 13 küçükbaş hayvanını zehirledi.

Batı Şeria'nın Eriha kentinde yaşayan çiftçi Süleyman Muleyhat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Temmuz 2025'te İsraillilerin saldırıları ve tehditleri nedeniyle Eriha'nın batısındaki Arab Muleyhat bölgesinden göç etmek zorunda kalarak, El-Uca'ya geldiğini belirtti.

Göç ettirildikten sonra bile rahat bırakılmadıklarını dile getiren Muleyhat, El-Uca'da da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, koyunlarını telef ettiğini anlattı.

Muleyhat, İsraillilerin koyunlarının bulunduğu bölgeye zehirli maddeler püskürttüğünü, bu nedenle 13 koyunun telef olduğunu, bazı koyunların da zehirlendiğini ifade etti.

Filistinli çiftçi, veterinerin de koyunların ölümlerinin zehirlenmekten kaynaklandığını teyit ettiğini aktardı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında yaşanan can kayıpları ve gözaltıların yanı sıra, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, evlerinin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi gibi uygulamalar da sürüyor.

Kaynak: AA
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