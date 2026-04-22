Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da iki aracı ve bir evi kundakladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde iki araç ve bir evi ateşe verdi. Yangın, bölge sakinleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Filistin Kızılayı, yangın nedeniyle sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 7 kişiden birinin 1 yaşından küçük bir bebek olduğunu açıkladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre bir grup İsrailli, Nablus'un kuzeyindeki Beyt Imrin köyüne baskın gerçekleştirdi.

Köy arazisi üzerine kurulan "kaçak yerleşimlerden" gelen İsrailliler, iki aracı ve bir evi ateşe verdi. Yangın, bölge sakinlerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin yangın sonucu dumandan etkilenenler ile yanık vakalarının bulunduğu 7 kişiye müdahale ettiğini aktardı.

Müdahale edilenler arasında bir yaşından küçük bir bebeğin de olduğu kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün akşam Nablus kentinde Filistinlilere ait 150'den fazla zeytin ağacını sökmüştü.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine saldırıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu süreçte en az 1149 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

