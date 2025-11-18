İsrailli Muhaliflerden Netanyahu'ya Eleştiriler: ABD Baskısı ile Gazze Tasarısına 'Memnuniyet'

İsrailli muhalifler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Filistin Devleti'nin önünü açacak ifadeler barındıran Gazze tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) onaylanmasını ABD'nin baskısı üzerine "memnuniyetle" karşıladığını belirtti.

İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid ve muhalif lider Yair Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptıkları açıklamada, Netanyahu'yu eleştirdi.

"Amerikalıların baskısı altında Netanyahu bu sabah, 'arenaların (Batı Şeria ve Gazze) birleştirilmesi' ilkesini içeren BMGK kararını kabul ettiğini açıkladı." iddiasında bulunan Lapid, Netanyahu'nun yıllardır Gazze'de Hamas'ın güçlenmesine göz yumduğunu iddia ederek işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria ile Gazze'yi ayırmaya çalıştığını ileri sürdü.

Lapid, ABD'nin Netanyahu'nun stratejisine son verdiğini belirterek, "Ülke tarihindeki en sağcı hükümet, ilhakı resmi olarak terk ediyor." ifadesini kullandı.

"Memnuniyet" açıklaması, sadece İngilizce olarak paylaşıldı

Diğer bir İsrailli muhalif lider Golan ise Netanyahu'nun "memnuniyet" açıklamasının, sadece Başbakanlık Ofisinin İngilizce sayfasından paylaşıldığına, şahsi sosyal medya hesaplarından ve İbranice olarak paylaşım yapılmadığına dikkati çekti.

Golan, "Bölgesel siyasi düzenlemeler, gerçek güvenliğe giden tek yoldur." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun İsrail'i felakete sürüklediğini kaydeden Golan, "Bizi bu felakete sürükleyen kişinin şimdi korku içinde, kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırmış halde sürüklendiğini görmek utanç verici." eleştirisinde bulundu.

Başbakan Netanyahu, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açacak ifadeler barındırdığı iddiasıyla İsrail'de tartışmalara ve eleştirilere neden olan Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti, ABD Başkanı Trump'a övgüler içeren bir açıklamayla duyurmuştu.

Gazze tasarısı BMGK'da kabul edildi

BMGK, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etmişti.

BMGK'da yapılan oylamada 13 ülke tasarıya "evet" oyu verirken, Rusya ile Çin ise "çekimser" oy kullanmıştı.

Tasarı, oylama öncesinde, Filistin Devleti'nin kurulmasına yol açacak ifadeler barındırdığı iddiasıyla İsrailli siyasiler tarafından şiddetli bir şekilde eleştirilmişti.