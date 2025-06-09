İsrailli Ailelerden Hükmete Eleştiri: Esirler Siyasi Çıkarların Kurbanı Olmamalı

İsrailli Ailelerden Hükmete Eleştiri: Esirler Siyasi Çıkarların Kurbanı Olmamalı
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İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetinin esirlerin serbest bırakılmasını siyasi çıkarlar uğruna engellediğini açıkladı. Aileler, esirlerin isimlerinin siyasi hesaplarla kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

İsrailli esirlerin aileleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin siyasi çıkarlarının, yakınlarının serbest bırakılmasını engellediğini belirtti.

Ailelerin kurduğu çatı platform, İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev'in erken seçime gidilmesinin "esirler için felaket olacağı" yönündeki ifadelerinin ardından açıklama yaptı.

Esirlerin yeniden seçilmiş yetkililerin öncelikli gündemi haline gelmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden esir aileleri, ancak şimdiye dek bu yetkililerin esirlerin geri getirilmesi için harekete geçmediğini ve bunun yerine "sonsuz bir savaşı" tercih ettiklerini belirtti.

Esirlerin isimlerinin siyasi hesaplarla kullanılmaması ve erken seçim kararında araç haline getirilmemesi gerektiğini ifade eden aileler, hükümeti siyasi çıkarları nedeniyle şimdiye kadar tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmaya "kasıtlı olarak engel olmakla" suçladı.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
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