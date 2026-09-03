Netanyahu: 5 Lübnanlı Sivil Serbest

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnanlı Yahudi dini liderlerin cenazelerinin bulunması çabaları karşılığında, alıkonulan Lübnanlı 5 sivilin serbest bırakıldığını duyurdu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, söz konusu adımı, 1980'lerin ortalarında Lübnan'da kaçırılarak öldürülen Yahudi dini liderlerinin cenazelerini bulma çabalarıyla ilişkilendirdi.

Netanyahu, bu kapsamda İsrail'in işgali altındaki Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerince alıkonulan 5 sivilin serbest bırakıldığını kaydetti.

Başbakanlık Ofisinin açıklamasında, Lübnanlı 5 sivilin "bir terör örgütü üyesi olmadıklarının ve terör faaliyetlerine karışmadıklarının anlaşıldığı, bu nedenle İsrail'de tutulmaya devam edilmeleri için hiçbir gerekçe bulunmadığı" aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyindeki birçok beldeyi de işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA