Haberler

Lübnanlı kaynak: "Yarınki görüşme öncesi İsrail'in saldırılarındaki tırmanışı düşürmek için temaslar yürütülüyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnanlı bir kaynak, ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilecek üçüncü tur müzakereler öncesinde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının azaltılması için temaslar yapıldığını bildirdi. Görüşmelerin olumlu geçmesi umuluyor.

Lübnanlı üst düzey bir kaynak, ABD arabuluculuğunda yarın İsrail ile yapılacak doğrudan müzakerelerin 3. turu öncesinde, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının şiddetinin düşürülmesi" için temaslar yürütüldüğünü belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen Lübnanlı kaynak, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen son günlerde Lübnan'a yönelik yoğunlaştırdığı saldırıların, Washington'da yarın yapılacak doğrudan müzakerelerin 3. turunu olumsuz etkilememesini umduklarını söyledi.

"Yarınki görüşme öncesi İsrail'in saldırılarındaki tırmanışı düşürmek için temaslar yürütülüyor. Bu kapsamda bazı güvenceler de talep ediliyor." diyen kaynak, sahadaki duruma rağmen görüşmelerin "olumlu ilerlemesini" umut ettiklerini kaydetti.

Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen son günlerde İsrail'in saldırıları yoğun şekilde sürüyor.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin üçüncü turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılacağı bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dini tören istemiyorum' diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı

"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı verildi! Mücadele üçüncü kez durdu

Sirenler çaldı, saldırı alarmı verildi! Arda Turan'ın maçında olay
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Artık geri dönüş yok

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den "Terörsüz Türkiye" mesajı
İsrailli avukat: Hapishaneler Filistinli esirlere tecavüz merkezine dönüştü

İsrail'le ilgili infial yaratacak iddia
Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız

Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız
Şanlıurfa ve Samsun'daki sel felaketi sonrası Bakanlıktan dev hamle

Selin vurduğu 2 şehrimiz için dev hamle! Bakanlık rakamı duyurdu