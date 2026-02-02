İsrail, Eylat Limanı'na gelen ABD destroyer gemisiyle önceden planlanmış tatbikat yapıldığını duyurdu

İsrail ordusu, İran'la artan gerilimin gölgesinde Eylat Limanı'na demirleyen ABD destroyer gemisinin daha önceden planlanan ortak tatbikat kapsamında geldiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait destroyer gemisinin İsrail donanma unsurlarıyla dün ortak bir tatbikat yaptığı belirtildi.

Söz konusu tatbikatın İsrail ordusu ile ABD'nin 5. Filosu arasındaki Kızıldeniz bölgesinde devam eden iş birliği kapsamında yapıldığı kaydedildi.

ABD ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada ise donanmaya ait "Delbert D. Black" isimli füze destroyer gemisinin bugün Eilat'tan ayrılacağı belirtilmişti.

İran'la artan gerilim ortasında Orta Doğu'daki askeri varlığını arttıran ABD'ye ait destroyer gemisi, 30 Ocak'ta Eilat Limanı'na demirlemişti.

ABD'nin 5. Filosu'nun operasyon alanı, Arap Körfezi, Umman Körfezi, Kızıldeniz, Hint Okyanusu'nun bazı kısımları ile Hürmüz Boğazı, Süveyş Kanalı ve Bab el-Mandeb Boğazı'ndaki üç kritik darboğazı kapsıyor.