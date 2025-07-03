İsrail ve ABD Komutanlarından İran’a Yönelik Saldırıların Değerlendirilmesi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'nın, geçen ay İran'a düzenlenen saldırıların "sonuçlarını" görüştüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kurilla'nın Zamir'in davetlisi olarak dün İsrail'i ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyaret kapsamında Zamir ve Kurilla'nın bir araya geldiği ifade edildi. İsrailli üst düzey komutanların da katıldığı ortak toplantıda, İran'a 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren saldırılarda "elde edilen başarıların" görüşüldüğü kaydedildi.

Kurilla'nın ayrıca İsrail Hava Kuvvetlerini de ziyaret ettiği paylaşıldı.

İsrail'in 13 Haziran'da başlayan saldırıları ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı sonucu 12 gün sonra ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD, İsrail'in başlattığı saldırılara müdahil olarak İran'daki 3 ayrı nükleer tesise hava bombardımanı düzenlemişti.