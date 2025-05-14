Putin İstanbul'a gelmiyor

Putin, "İstanbul" ile ilgili kararını verdi
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD'den sürpriz adım! Türkiye'ye füze satışını onayladılar
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
CHP lideri Özel neredeyse küfrediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...

Özel'den skandal çıkış: İkisini birden yuhalayın anasını...

İsrail ve ABD'den Gazze Ateşkesi için Yeni Gelişmeler

İsrail ve ABD'den Gazze Ateşkesi için Yeni Gelişmeler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail basınına göre, ABD'nin Gazze'de ateşkes sağlamak için kararlı olduğu ve İsrailli yetkililerin müzakerelerdeki rolü gündemde. Netanyahu'nun ise savaşı sona erdirmekten çok geçici ateşkese yöneldiği ifade ediliyor.

İsrail basınına göre, ateşkes müzakerelerinde yer alan İsrailli bir yetkili, ABD'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması için kararlı olduğunu ve onlarla hareket etmeyenin çok şey kaybedeceğini söyledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmasını öngören bir plan hazırladığı öne sürüldü.

Arabulucu ülkelerin destek verdiği plana Hamas'ın da olumlu baktığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise savaşı sona erdirmeyi düşünmediği ve geçici bir ateşkesten yana olduğu belirtildi.

Netanyahu'nun, ABD'nin İsrail ve Hamas üzerinde anlaşma için ağır baskı kurduğu süreçte ofisinde bir güvenlik istişare toplantısı yaptığına dikkati çekildi.

Müzakerelerde yer alan üst düzey bir İsrailli yetkilinin, ABD'lilerin tavrının çok net olduğunu belirterek, "Kararlılar, onlarla birlikte hareket etmeyen herkes çok şey kaybedecek." dediği aktarıldı.

Öte yandan Netanyahu, X hesabından yayımladığı videoda, ofisinde gün boyunca müzakereler üzerine çalıştıklarını ve çalışmaların henüz bitmediğini, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile görüşeceğini söyledi.

Netanyahu, öğle saatlerinde Doha'daki Witkoff ile telefonda görüştüğünü hatırlattı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.