İsrail ve ABD'den Gazze Ateşkesi için Yeni Gelişmeler

İsrail basınına göre, ateşkes müzakerelerinde yer alan İsrailli bir yetkili, ABD'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması için kararlı olduğunu ve onlarla hareket etmeyenin çok şey kaybedeceğini söyledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmasını öngören bir plan hazırladığı öne sürüldü.

Arabulucu ülkelerin destek verdiği plana Hamas'ın da olumlu baktığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise savaşı sona erdirmeyi düşünmediği ve geçici bir ateşkesten yana olduğu belirtildi.

Netanyahu'nun, ABD'nin İsrail ve Hamas üzerinde anlaşma için ağır baskı kurduğu süreçte ofisinde bir güvenlik istişare toplantısı yaptığına dikkati çekildi.

Müzakerelerde yer alan üst düzey bir İsrailli yetkilinin, ABD'lilerin tavrının çok net olduğunu belirterek, "Kararlılar, onlarla birlikte hareket etmeyen herkes çok şey kaybedecek." dediği aktarıldı.

Öte yandan Netanyahu, X hesabından yayımladığı videoda, ofisinde gün boyunca müzakereler üzerine çalıştıklarını ve çalışmaların henüz bitmediğini, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile görüşeceğini söyledi.

Netanyahu, öğle saatlerinde Doha'daki Witkoff ile telefonda görüştüğünü hatırlattı.