İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar: "İsrail, Trump Planı'na ve Bölgesel İstikrara Bağlıdır"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Japon mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Trump Planı'na olan bağlılıklarını dile getirerek, Gazze'nin askerden arındırılması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, "İsrail, Trump Planı'na ve bölgesel istikrara bağlıdır. Planın başarıyla uygulanabilmesi için Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması gerekmektedir" dedi.

Gideon Sa'ar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Japon Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu'yla İsrail'de bir araya geldiklerini açıkladı. Sa'ar, şunları kaydetti:

"Japon Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu'u İsrail'de ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu, Dışişleri Bakanı olarak yaptığı ilk ikili diplomatik ziyaretin ilk durağı. Her ikimiz de ortak demokratik değerlere ve güçlü dostluğa sahip eski halklarız. Dünya hızla değişirken, İsrail ve Japonya gibi demokratik ülkeler stratejik bağlarını derinleştirmelidir. İsrail, Trump Planı'na ve bölgesel istikrara bağlıdır. Planın başarıyla uygulanabilmesi için Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması gerekmektedir. Tüm alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmek için birlikte çalışacağız"

