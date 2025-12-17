İsrail tarafından serbest bırakılan 11 Filistinli esir Gazze Şeridi'ne getirildi

Hamas, İsrail'in serbest bıraktığı 11 Filistinli esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından Gazze Şeridi'ne getirildiğini açıkladı.

Hamas'a bağlı Esirler Ofisi tarafından Telegram adlı sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nden daha önce alıkonulan 11 Filistinli esiri serbest bıraktığı belirtildi.

Serbest bırakılanların Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedilen açıklamada, serbest bırakılan esirlerin sağlık durumuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Diğer yandan, Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamada ise, Kisu?m Sınır Kapısı'ndan serbest bırakılan 11 esirin, Deyr el-Belah'ın doğusundaki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne naklinin gerçekleştirildiği, ayrıca esirlerin aileleriyle iletişim kurmaları ve yeniden bir araya gelmelerinin sağlandığı bildirildi.

Komitenin İsrail'deki gözaltı merkezlerinde tutulan mahkumlara erişiminin ise halen askıda olduğuna işaret edilen açıklamada, tüm Filistinli tutukluların isimlerinin kendilerine bildirilmesi ve bu kişilere erişim sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası insancıl hukukun, tutuklulara insancıl davranılmasını, kabul edilebilir gözaltı koşullarının sağlanmasını ve aileleriyle iletişim kurmalarına izin verilmesini gerektirdiğine dikkat çekildi.