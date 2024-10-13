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İsrail tanklarından BM üssüne baskın

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İsrail ve Birleşmiş Milletler arasında gerilim bir kez daha tırmandı. İsrail tankları, Lübnan'da BM Geçici Görev Gücü'ne tanklarla baskın düzenledi. Saldırıda 15 Barış Gücü askeri yaralandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, yayınladığı video mesajda UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istemiş, BM Genel Sekreteri Guterres'e "Bunun, hemen şimdi, yapılması gerekiyor" çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) ait üsleri ve mevzileri hedef almaya devam ediyor. İsrail tankları, Lübnan'daki UNIFIL üssüne güç kullanarak girdi.

UNIFIL'DEN AÇIKLAMA: 15 ASKER YARALANDI

UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ramyah'taki BM üssüne İsrail ordusuna ait 2 tankın güç kullanarak girdiği belirtilerek, üssün ana kapısının yıkıldığı ve 15 BM askerinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. UNIFIL, "Tanklar yaklaşık 45 dakika sonra irtibat mekanizmamız aracılığıyla İsrail ordusunun barış gücü askerlerini tehlikeye attığını belirtmesinin ardından üsten ardından ayrıldı" ifadelerini kullandı.

Sabah yerel saatle 06.40 sıralarında ateşlenen bir silahtan çıkan duman nedeniyle 15 BM askerinin hafif şekilde yaralandığını ifade eden UNIFIL, "Son günlerde dördüncü kez İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ile mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz" dedi.

BM üssüne izinsiz girilmesinin uluslararası hukukun ve 1701 sayılı kararın açık bir ihlali olduğunu vurgulayan UNIFIL, "Barış güçlerine yönelik her türlü kasıtlı saldırı uluslararası insancıl hukukun ve 1701 sayılı kararın ağır bir ihlalidir. UNIFIL'in yetki alanı, operasyon bölgesinde hareket özgürlüğünü öngörmektedir ve bu konudaki her türlü kısıtlama 1701 sayılı kararın ihlalidir. İsrail ordusundan bu şok edici ihlaller konusunda bir açıklama talep ettik" dedi.

NETANYAHU'DAN BM BARIŞ GÜCÜ'NE: ÇEKİLİN

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun hedef aldığı BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istediği bir video mesaj yayınlamıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen Netanyahu, "Sayın Genel Sekreter, Lübnan Geçici Barış Gücü kuvvetlerini tehlikeden uzak tutun. Bunun, hemen şimdi, yapılması gerekiyor" dedi.

İSRAİL ORDUSU UNIFIL'İ HEDEF ALMIŞTI

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti. Birçok ülke İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı. İsrail ordusunun, Lübnan ordusuna ait bir mevziyi hedef alması sonucu iki Lübnan askeri ölmüştü.

"İSRAİL, ULUSLARARASI KARARLARA UYMAMA KONUSUNDA YENİ BİR SAFHAYA GEÇTİ"

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesi talebine tepki gösterdi. Netanyahu'nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e UNIFIL'i çatışma bölgelerinden çekme çağrısına işaret eden Mikati, "İsrail, uluslararası meşruiyete ve uluslararası kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçti" ifadesini kullandı. Mikati, ateşkes çağrılarına sırt çeviren Netanyahu'nun söz konusu açıklamasının, uluslararası toplumu ve BM'yi "gerekli tavrı sergileme konusunda" teşvik etmesi gerektiğini kaydetti. Lübnan'ın, UNIFIL'e yönelik saldırıları kınadığını ve 1701 sayılı karara bağlı olduğunu belirten Mikati, uluslararası topluma, İsrail'in Lübnan'a ve uluslararası meşruiyete yönelik saldırganlığını durdurmak için "sağlam bir duruş" sergileme çağrısında bulundu.

İsrail tanklarından BM üssüne baskın
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Güncel

Birleşmiş Milletler Lübnan Güncel İsrail

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Yorumlar (53)

Rıdvan Doğan:

hadi bakalm birlesmis milletler bakalim napacaksiniz :)

374
1
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Francis_Ford_Cappola:

Birleşmiş Milletler sadece isimden ibaret

368
1
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Furkan Kutlay:

Adamlar Amerika’yı İngiltere’yi arkasında almış dünyayı takmıyor

312
2
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Cengiz Tüzüner:

" BM " THE END.

260
1
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Nurullah Akarslan:

BM hiç vasfın yokmuş demekki

238
2
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Abdullah KARAMAN:

BM = BOŞ MİLLETLER.

218
4
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Hakki Mutlu:

Namlu size döndü bakalim ne yapacaksiniz

191
3
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Ali baş:

Lanet olsun üç beş şeytanın oyuncağı oldu bu dünya. Ey dünya liderleri siz yöneticimisiniz yoksa sizi yönetenlermi var arkanızda..

153
3
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Erol Birol :

İsrail hiç birisine hesap vermez abisi abd hariç tabiiki.

99
17
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Hikmet Bal:

adamlar BM yi de vururuz diyorlar

99
1
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