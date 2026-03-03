Haberler

İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumunun bulunduğu alanı hedef aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik hava saldırısında İran Radyo ve Televizyon Kurumunu hedef aldı. Saldırı sonrası bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi. İran Radyo ve Televizyon Kurumu, şu ana kadar ölü ve yaralı sayısının bilinmediğini açıkladı.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik düzenlediği hava saldırısında İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (İRİB) bulunduğu alanı hedef aldı.

İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırı tehdidinin ardından, İran Radyo ve Televizyon Kurumunun bulunduğu bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanının saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şimdiye kadar ölü ve yaralı sayısının bildirilmediği ve kurumun yayınlarına devam ettiği ifadesi yer aldı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir süre önce İran'a yönelik istihbarata dayalı olduğu iddia edilen ek saldırılar başlatıldığı, bu saldırılarda Tahran yönetiminin iletişim merkezinin vurulduğu ileri sürüldü.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, Tahran genelinde saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı

ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı
Trump'ı zora sokacak anket! ABD'lilerin yüzde 47'si İran'a saldırıların durmasını istiyor

Trump'ı bekleyen tehlike hemen yanı başında
Taraftarı heyecanlandıran hareket! Yıldız isim, ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi

Süper Lig'in yıldız ismi ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi
Yürekleri yakan öğretmen cinayetine ilişkin bakanlardan peş peşe açıklamalar

Yürekleri yakan cinayet sonrası bakanlardan peş peşe açıklamalar
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı

Macron, Trump'ı sinirlendirecek kararı duyurdu: Daha fazla büyüteceğiz