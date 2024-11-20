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İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

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İsrail savaş uçakları, Suriye'nin merkezinde bulunan Palmyra antik kenti yakınlarına seyir füzeleriyle saldırı düzenledi. Saldırıda 36 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

Ortadoğu'da savaşı yayma hedefini birer birer gerçekleştiren İsrail'in bu kez Suriye'yi bombaladı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail'in yerel saatle 13.30 sıralarında düzenlediği saldırıda yerleşim yerlerini hedef aldığı ve saldırıda 36 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kent merkezinin ve kentteki sanayi bölgesini hedef aldığını belirtti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Güncel
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Yorumlar (34)

Haber YorumlarıDvran 360:

yarın başlarlar Türkiye ye kaçmaya nasılsa toplanma yeri Türkiye

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Kafasına göre her yere vuruyor uzun sürmeyecek Türkiye’yide vuracak sonrası karmaşık

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Haber YorumlarıCan Aydin:

Şu ülkeye dur diyen yokmu Allah aşkına yeter be

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Haber YorumlarıNur Zo:

Hani rusya esadın koruycusuy'du

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Haber YorumlarıJokerAllame:

hizbullah saldırdikca böyle olacak. Osmanlı da bizi satanlarla işim yok

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Haber Yorumlarıbekir ergüner:

Suriye ne yaptı hiç bişey Esad amcalarına silah çekmez

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Yanımıza kadar geldiler

Yorum Beğen56
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Türkiye’nin komşusunu da vurdular Türkiye’ye ne kaldı Allah aşkına Türkiye’yi her an vurabilirler böyle giderse ayrıntılarda bakalım Rusya’nın olduğu bir bölümse Rusya’da onu vuracaktır İsrail akıllı durmuyor maalesef Haberler.com bazı yorumlarımızı da yayınlamıyor bilmiyorum bunu yayınlar mı

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Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıErdem Kula:

Bilimin gücü ister iyiye kullan ister kötüye , Nerden gelip top koşturuyorlar kimsenin gıkı çıkamıyor ,Türkiye iki terörist öldürünce herkes ayağa kalkıyor .

Yorum Beğen40
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Haber YorumlarıAdem Örnek:

Geliyor beklenen zaman, artık kimin kime gücü yeterse, pozisyon alın ortalık karışacak.

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