İsrail Savunma Kuvvetleri: İran'ın Batısındaki Askeri Hedeflere Hava Saldırısı Düzenleniyor

Güncelleme:
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) İran’ın batısında "bir dizi askeri hedefe yönelik kapsamlı hava saldırılar" düzenlendiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA
