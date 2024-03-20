İsrail Gazze'de evi bombaladı: 27 Filistinli can verdi
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sırasında Gazze'nin diğer bölgeleri de topçu atışıyla hedef alındı.
İsrail, 7 Ekim'de başladığı saldırılarını sürdürüyor. Savaş uçakları bu kez Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.
ŞEHRE TOP ATIŞI DA YAPILDI
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Kaynaklar, saldırıda çoğu yerinden edilmiş kişiler olmak üzere 27 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin doğusundaki Ed-Durc Mahallesi'ndeki Sidra bölgesine düzenlediği hava saldırısında da ölenlerin olduğu kaydedilen haberde, bu saldırılara eş zamanlı olarak Gazze şehrinin kuzeyi ve diğer bölgelerinin de topçu atışıyla hedef alındığı ifade edildi.