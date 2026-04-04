İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği topçu saldırılarında yaralanan Filistinli bir kadın hayatını kaybetti

İsrail topçularının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine birkaç gün önce düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail topçuları Han Yunus kentinin batısındaki Kuyu 19 bölgesi çevresinde bulunan yerinden edilenlerin oluşturduğu çadırlara birkaç gün önce saldırı düzenledi.

Söz konusu saldırılarda yaralanan Filistinli kadın bugün hayatını kaybetti.

Ayrıca, görgü tanıkları, İsrail ordusunun Han Yunus'un güneydoğusunda büyük bir yıkım operasyonu gerçekleştirdiğini ve bu operasyonun, şehrin doğu bölgelerini hedef alan topçu bombardımanıyla eş zamanlı yapıldığını bildirdi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 715 kişinin yaşamını yitirdiği, 1968 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 291'e, yaralı sayısının ise 172 bin 68'e çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.