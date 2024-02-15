İsrail saldırılarından etkilenen aile, kamyon kasasında yaşam mücadelesi veriyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında evleri yıkılan Ethem ailesi, sığındıkları Refah bölgesinde bir kamyon kasasında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinden güneydeki Refah kentine göç etmek zorunda kalan 10 kişilik Ethem ailesi, pahalı olduğu için çadır alamadı.

AA muhabirine konuşan anne Meryem Ethem, zorla göç ettirildikleri Refah'ta barınacak bir yer bulamadıkları için bir kamyon kasasında yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.

"Çadır pahalı olduğu için alamadık"

Refah'a geldiklerinde önce bir sığınma merkezine gittiklerini ancak çok kalabalık olduğu için orada kalamadıklarını belirten Ethem, 540 dolara kadar yükselen fiyatlar yüzünden çadır da alamadıklarını belirtti.

Ethem, bir tanıdıkları aracılığıyla bir kamyon bulduklarını, ellerindeki 50 dolarla kamyon kasasını naylon ve kumaşla kapatarak soğuktan korunaklı hale getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Kamyon kasasında oluşturdukları derme çatma barınağın kendilerini kış soğuğundan korumaya yetmediğini ifade eden Filistinli anne, özellikle geceleri dondurucu soğuğun dayanılmaz olduğunu, sabah saatlerinde ise yoğun güneş ışınlarının kamyon kasasını fazla ısıttığını dile getirdi.

"Kamyonda yaşamak çok zor"

Filistinli anne, 10 kişilik ailesiyle kaldıkları bu küçük kamyon kasasında çocukları oynatma, uyuma, yemek yeme, banyo yapma gibi tüm ihtiyaçları karşılamanın oldukça zor olduğunu ifade etti.

Kamyon kasasına çıkabilmek için bir merdiven dayadıklarını anlatan Ethem, "Bunun gibi yüksek bir kamyona binip inmek özellikle küçük çocuklar için çok zor oluyor. Çocuklar kamyona her çıkıp indiğinde düşecekler diye korkuyorum."diye konuştu.

Geceleri kamyon kasasının çok soğuk olduğunu söyleyen Filistinli anne, "Kamyon kasasının tabanı demirden. Çocukların aşırı soğuktan etkilenmemesi için bulduğum örtüleri zemine serdim ama pek işe yaramıyor." ifadesini kullandı.