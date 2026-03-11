Haberler

İsrail ordusunun Lübnan'da 3 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 12 kişi öldü

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güney ve doğusunda düzenlediği hava saldırılarında 12 kişi yaşamını yitirdi. 2 Mart'tan itibaren devam eden saldırılar sonucu toplam ölü sayısı 634'e çıktı.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki 3 beldeye düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları ülkenin güneyindeki Arzi, Zerariye, Tayba, Tebnin ve Mareke beldeleri ile doğudaki Baalbak bölgesinde yer alan Şaat beldesini hedef aldı.

Öte yandan İsrail ordusu güneydeki Kantara ve Kefre beldelerine topçu atışı gerçekleştirdi.

NNA ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Tebnin'deki saldırılarda 8 kişi, Şaat beldesindeki saldırılarda ise 3 kişi hayatını kaybetti. Mareke'de ise 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
