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İsrail devlet televizyonu: İsrail ordusu, kuzeydeki üssün İran'ın son saldırılarında vurulduğunu itiraf etti

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İsrail ordusu, kuzeydeki Ramat David Hava Üssü'nün 7-8 Haziran'daki İran saldırılarında vurulduğunu ve bir ekipman deposunun hasar aldığını doğruladı. Uydu görüntüleri bir hangarın vurulduğunu gösterirken, ordu hasarın önemsiz olduğunu savundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Ramat David Hava Üssü'nün 7-8 Haziran tarihlerindeki İran saldırılarında vurulduğunu itiraf etti.

İsrail ordusunun üssün ekipman depolarından birinin hasar aldığını doğruladığı aktarılan habere göre, askeri bir kaynak, olay yerinde bir önleme parçasının da bulunduğunu ve bunun doğrudan bir isabet olmadığını öne sürdü.

Kaynak, hasarın önemsiz düzeyde olduğunu savundu.

Uydu görüntüleri, İran ordusunun 7 Haziran'da İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef alması sonrasında üste bulunan bir hangarın vurulmuş olabileceğini ortaya koymuştu.

İsrail ordusu, İran füzelerinin önlendiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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