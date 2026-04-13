İsrail polisi, Netanyahu'nun eşinin dosyasının "sorgulanmadan" kapatılmasını tavsiye etti

İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'yla ilgili davalardan birinde "adaleti engellemek" ve "kilit bir tanığı taciz etmekle" suçlanan Sara Netanyahu hakkındaki soruşturmanın, ifadesi dahi alınmadan kapatılmasını tavsiye etti.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, Şubat 2025'te Sara Netanyahu hakkında başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Sara Netanyahu hakkındaki soruşturma, Başbakan Netanyahu'nun eski Özel Kalem Müdürü Chani Bleiweiss'a gönderdiği aktarılan mesajlara dayanıyor. Bu mesajlarda, Sara Netanyahu'nun, kocasının "1000" adıyla bilinen yolsuzluk davasının kilit tanığı Hadas Klein'ın "üzerine gidilmesini" istediği belirtilmişti.

Habere göre, Şubat 2025'ten bu yana soruşturma sırasında polis, Bleiweiss'ın cep telefonuna ulaşmayı başaramadı. Bleiweiss'ın çocukları, soruşturmayı engelleme şüphesiyle sorgulanmalarına rağmen annelerinin telefonunun nerede olduğunu bilmediklerini yineledi. Chani Bleiweiss, Mart 2023'te hayatını kaybetmişti.

Polis, Sara Netanyahu'nun kişisel telefonuna el koymak için gerekli olan "makul suç şüphesi" eşiğini aşamadı.

-İfadesi dahi alınmadan

Emniyet kaynakları, aradan geçen süre zarfında söz konusu telefonun ya imha edildiğini ya da cihazın çoktan değiştirildiğini değerlendiriyor.

Delil yetersizliği iddiasıyla polis, Sara Netanyahu hakkındaki soruşturmanın kendisinin ifadesi dahi alınmadan kapatılmasını tavsiye etti.

Habere göre polisin tavsiye kararı, incelenmek üzere savcılığa gönderildi.

Şubat 2025'te, Başbakan Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında kocasının yolsuzluk davasındaki kilit tanığa baskı yaptığı şüphesiyle soruşturma açılmıştı.

Sara Netanyahu hakkındaki iddialar, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun Netanyahu'nun eski yardımcısı Hanni Bleiweiss'ın yazışmalarına dayanarak yaptığı haberle gündeme gelmişti.

Bleiweiss ile arasındaki mesajlaşmalara dayanan habere göre Sara Netanyahu, eşinin yolsuzluk davasındaki kilit tanığın ve savcıların sindirilmesi için talimat vermişti.

Söz konusu tanığın Başbakan'ın yolsuzluk davasında ismi karışan iki milyarderin eski kişisel asistanı Hadas Klein olduğu da belirtilmişti.

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.