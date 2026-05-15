Haberler

Fanatik Yahudiler, cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa çevresinde kışkırtıcı etkinlikler yapıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa önündeki kışkırtıcı etkinliklerini himaye ederken, cuma namazı için gelen Filistinli gençlerin Aksa kapılarından girişine izin vermedi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde etkinlik yapan fanatik Yahudileri himaye ederken, cuma namazı için gelen Filistinli gençlerin girişine izin vermiyor.

Aksa çevresindeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, aşırı sağcı Yahudi gruplar, İsrail polisi himayesinde Aksa'nın Esbat Kapısı önünde kışkırtıcı kutlama etkinlikleri düzenliyor.

İbrani takvimine göre, Doğu Kudüs'ün işgal edildiği 1967'nin yıl dönümüne denk gelen "Kudüs'ün Birliği Günü" adı altında gerçekleştirilen kutlama ve etkinliklerde fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa yakınında çalınan şarkılar eşliğinde dans ediyor.

Yahudilerin bu kışkırtıcı etkinlikleriyle eş zamanlı olarak Aksa'nın Esbat ve Faysal kapıları, İsrail polisi tarafından cuma namazı için giren Filistinli gençlere kapatıldı.

Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı da barındıran Eski Şehir bölgesi, 1948'deki savaş sonrasında Ürdün'ün kontrolünde kalmış ancak 7 Haziran 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın üçüncü gününde İsrail ordusu tarafından işgal edilmişti.

İsrail parlamentosu, 30 Temmuz 1980'de kabul ettiği "Kudüs Kanunu" ile kenti tek taraflı olarak İsrail'in "bütün ve birleşik başkenti" ilan ederek, ilhak ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Onuachu bombası

Süper Lig devinden Onuachu bombası
Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler

Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi

Adını duymadığımız partinin genel başkanını eşinin paylaşımı yaktı
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Erkek öğrencisine tecavüz etmeye kalkışan araştırma görevlisiyle ilgili üniversiteden açıklama

Erkek öğrencisine tecavüze kalkışan hocaya bir darbe daha
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha