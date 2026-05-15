Fanatik Yahudiler, cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa çevresinde kışkırtıcı etkinlikler yapıyor

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde etkinlik yapan fanatik Yahudileri himaye ederken, cuma namazı için gelen Filistinli gençlerin girişine izin vermiyor.

Aksa çevresindeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, aşırı sağcı Yahudi gruplar, İsrail polisi himayesinde Aksa'nın Esbat Kapısı önünde kışkırtıcı kutlama etkinlikleri düzenliyor.

İbrani takvimine göre, Doğu Kudüs'ün işgal edildiği 1967'nin yıl dönümüne denk gelen "Kudüs'ün Birliği Günü" adı altında gerçekleştirilen kutlama ve etkinliklerde fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa yakınında çalınan şarkılar eşliğinde dans ediyor.

Yahudilerin bu kışkırtıcı etkinlikleriyle eş zamanlı olarak Aksa'nın Esbat ve Faysal kapıları, İsrail polisi tarafından cuma namazı için giren Filistinli gençlere kapatıldı.

Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı da barındıran Eski Şehir bölgesi, 1948'deki savaş sonrasında Ürdün'ün kontrolünde kalmış ancak 7 Haziran 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın üçüncü gününde İsrail ordusu tarafından işgal edilmişti.

İsrail parlamentosu, 30 Temmuz 1980'de kabul ettiği "Kudüs Kanunu" ile kenti tek taraflı olarak İsrail'in "bütün ve birleşik başkenti" ilan ederek, ilhak ettiğini duyurmuştu.

