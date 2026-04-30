İsrail polisi, Kudüs'te Filistinli down sendromlu çocuğu darp ederek gözaltına aldı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mehdi el-Arabi isimli Filistinli down sendromlu çocuğu darbederek kısa süreliğine gözaltına aldı.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mehdi el-Arabi isimli Filistinli down sendromlu çocuğu darbederek kısa süreliğine gözaltına aldı.
Filistinli sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, İsrail polislerinin, Filistinli engelli çocuğu kovaladıktan sonra gözaltına aldığı görülüyor.
Filistin TV Facebook hesabındaki paylaşımda da down sendromlu çocuk Arabi'nin, Doğu Kudüs'teki Şufat Mülteci Kampı'nda İsrail polisleri tarafından darp edilerek gözaltına alındığı aktarıldı.
Paylaşımda, Şufat Mülteci Kampı'nda darp edilerek gözaltına alınan engelli çocuk Arabi'nin 15 dakika sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.