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İsrail-Fransa gerilimi tırmanıyor: Doğu Kudüs'te 2 Fransız Jandarması gözaltına alındı

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İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa toprağı statüsündeki Pater Noster Kilisesi'nde 2 Fransız jandarmasını gözaltına aldığı bildirildi.,

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden katliamlarına göz yuman Fransa, namlunun ucu Lübnan'a dönünce Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Beyrut'a yönelik kara harekatının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'e silah ambargosu çağrısı yapmıştı. Bu çağrının ardından İsrail ile Fransa arasında yükselen gerilim giderek tırmanıyor.

2 FRANSIZ JANDARMASI GÖZALTINA ALINDI

Son olarak İsrail basınında yer alan haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'un Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ne yapacağı ziyaret öncesi İsrail polisi ile Fransız jandarmalar arasında gerginlik yaşandı. Fransız jandarmalar, İsrail polisinin Fransa toprağı statüsünde olan Pater Noster Kilisesi'ne girmesini istemedi. Bunun üzerine İsrail polisi ile Fransız jandarmalar arasındaki arbede yaşandı. İsrail polisi, 2 Fransız jandarmayı gözaltına alarak polis aracıyla bölgeden götürdü.

Öte yandan, Fransız jandarmaların gözaltına alındığı anlara ait görüntü sosyal medyada yayımlandı.

İsrail-Fransa gerilimi tırmanıyor: Doğu Kudüs'te 2 Fransız Jandarması gözaltına alındı
Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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