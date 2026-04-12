İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 2 Lübnan Kızılhaçı görevlisi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde hedef aldığı saldırılarda 2 Lübnan Kızılhaçı görevlisi yaralanırken, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye şehrine bağlı Beyt Yahun beldesinde Hizbullah'a ait El-Amana akaryakıt istasyonunu hedef aldı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, saldırı düzenlenen bölgeye giden ekipleri de hedef alması sonucu 2 Lübnan Kızılhaçı görevlisi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 55 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
