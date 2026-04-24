İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir polis aracını hedef aldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ölenler arasında 6 polisin bulunduğu aktarıldı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Kemal Advan Hastanesi yakınında Filistinlilere ait evlerin hedef alındığı saldırıda ise bir kadın ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Daha önce Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Polis Merkezi yakınında bir polis devriyesini hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinli polis ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Böylece İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 13'e, yaralı sayısı 8'e yükseldi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, başta Uluslararası Kızılhaç Komitesi olmak üzere uluslararası kuruluşların "sivil polis unsurlarının hedef alınmasına" sessiz kalmasını kınayarak, bunu İsrail'i daha fazla suç işlemeye teşvik eden bir tutum olarak değerlendirmişti.

Bakanlık, Gazze'de polis unsurlarının hedef alınması için hiçbir gerekçe bulunmadığını belirterek, polis teşkilatının Gazze halkına hayatın farklı alanlarında hizmet sunduğunu vurgulamıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail ordusunun ihlalleri sonucu 972 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 235 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
Arakçi, Pakistan'da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir

Tarihi zirvede ilk o konu ele alınacak! Piyasalar merakla bekliyor
ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
'Kutsal Banyo' kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Festivaliniz batsın! "Kutsal Banyo"da çok sayıda kadını taciz ettiler
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi

Yüsra'nın ölümünde 15 doktora kötü haber! Aralarında profesör de var
ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım