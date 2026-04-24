Gazze'de Cuma Günü 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine cuma günü düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir polis aracını hedef aldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 4 polisin bulunduğu aktarıldı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Kemal Advan Hastanesi yakınında Filistinlilere ait evlerin hedef alındığı saldırıda ise bir çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Daha önce Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Polis Merkezi yakınında bir polis devriyesini hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinli polis ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Böylece İsrail ordusunun cuma günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 11'e, yaralı sayısı 8'e yükseldi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, başta Uluslararası Kızılhaç Komitesi olmak üzere uluslararası kuruluşların "sivil polis unsurlarının hedef alınmasına" sessiz kalmasını kınayarak, bunu İsrail'i daha fazla suç işlemeye teşvik eden bir tutum olarak değerlendirmişti.

Bakanlık, Gazze'de polis unsurlarının hedef alınması için hiçbir gerekçe bulunmadığını belirterek, polis teşkilatının Gazze halkına hayatın farklı alanlarında hizmet sunduğunu vurgulamıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail ordusunun ihlalleri sonucu 972 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 235 kişi yaralandı.