İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'nde Hedef Aldığı Saldırılarda 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde çadırları hedef aldığı saldırılarda, esir takası anlaşmasında serbest bırakılan 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Zevayide bölgesinde çadırları hedef aldı.

İsrail'in yerinden edilen Filistinli sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırılarında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Filistinli kaynaklar, saldırılarda ölenlerden 5'inin, 18 Ekim 2011'de İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık serbest bırakılan 1027 Filistinli esir arasında yer aldığını kaydetti.

Hayatını kaybeden bir Filistinlinin de İsrail yönetimi tarafından 2002 yılında Batı Şeria'dan Gazze Şeridi'ne sürüldüğü hatırlatıldı.

2011'deki esir takasında Gazze'ye sürgün edilen esirler hayatını kaybetti

Hamas'tan yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun, İsrail hapishanelerindeki "sistematik öldürme" politikasının bir parçası olarak Gazze Şeridi'ne "sürgün edilen" serbest bırakılmış 6 Filistinli esiri öldürdüğünü duyurdu.

Hamas yöneticilerinden Abdulhakim Hanini, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in serbest bırakılan tutuklulara yönelik sistematik saldırıları kapsamında Gazze'ye sürgün edilen 6 Filistinlinin öldürülmesi siyonistlerin kökleşmiş nefretinin kanıtlarından başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Naci Abayat, Bilal Zarra, Mahmud Ebu Seriye, Emced Ebu Arkub, Riyad Asaliyya ve Mahmud Dahbur'un yakınları için taziye dileğinde bulunan Hanini, işlenen bu suçun "İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinliler aleyhinde işlediği ve asla unutulmayacak suç ve katliamların uzun listesine ekleneceğini" vurguladı.