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Gazze'de Tuffah Mahallesi'ne saldırı: Yaralılar var

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İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği topçu saldırısında yaralananlar olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği topçu saldırısında yaralananlar olduğu bildirildi.

Gazze'deki Ambulans ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelerin dışında kalan Tuffah Mahallesi'ne yönelik topçu saldırısında bazı Filistinlilerin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, yerel kaynaklar İsrail ordusunun Tuffah Mahallesi'nde kendi kontrolündeki bölgelere iki hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Kaynak: AA
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