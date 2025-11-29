İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze şehrinin doğusunda kontrolü altında tuttuğu bölgelerde Filistinlilere ait evleri şiddetli saldırılarla yıktığı belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze'nin doğusunda İsrail'in kontrol ettiği bölgede kalan Şucaiye Mahallesi'ndeki konutların şiddetli saldırıyla yıkıldığını aktardı.

Şiddetli patlamaların ardından bölgeden yoğun dumanların yükseldiği, şarapnel parçalarının kentin diğer bölgelerine kadar savrulduğu belirtildi.

İsrail ordusunun saldırıları, Gazze şehrinin doğu bölgelerinin yanı sıra kentin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesi ile Bureyc Mülteci Kampı'nı, güneyde Refah kentini, Han Yunus'un doğusundaki Karara ve Beni Suheyla beldelerini hedef aldı.

Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden 22 Kasım'da yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 497 kez ihlal ettiği, söz konusu saldırılarda 342 Filistinlinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 100'e, yaralıların ise 170 bin 983 olduğu belirtildi.