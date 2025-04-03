İsrail Ordusunun Beyt Lahiya'ya Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya'daki Menşiyye Caddesi'ne düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Olay, Filistin haber ajansı WAFA tarafından bildirildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Beyt Lahiya'daki Menşiyye Caddesi'nde Filistinlileri hedef aldı.
İsrail saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel