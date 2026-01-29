Haberler

İsrail, Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra kırsalını topçu atışlarıyla hedef aldı

İsrail ordusu, Suriye'nin Dera ve Kuneytra kırsal bölgelerine topçu atışları gerçekleştirdi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra kentlerinin kırsal bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail güçleri Dera'nın batı kırsalında Abidin ve Maraba köyleri arasındaki bölgeye üç top mermisi attı. Mermilerin iki köyün arasındaki açık alanlara düştüğü, saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail ordusunun ayrıca Kuneytra'nın kuzey kırsalında Cebata el-Haşab beldesi çevresindeki tarım arazilerini üç top mermisiyle hedef aldığı, saldırıda herhangi bir yaralanmanın kaydedilmediği belirtildi.

